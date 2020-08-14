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РИА Новости
РИА Новости

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

Тридцать два россиянина, ранее задержанные в Белоруссии, вернулись в Россию, сообщили в Генеральной прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что еще один из задержанных, помимо российского, имеет также белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.В источнике
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RT на русском

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

RT на русском18:40
РИА Новости

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

РИА Новости18:09
Вести.Ru

В Россию вернулись 32 задержанных в Белоруссии из 33

Вести.Ruвчера в 13:20
Коммерсантъ

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

Коммерсантъвчера в 13:06
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Интерфаксвчера в 13:46
ТАСС

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию наземным маршрутом

ТАССвчера в 13:06
Ёлдаш

32 «вагнеровцев» вернулись в Россию

Ёлдашвчера в 13:38
КП - Беларусь

Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину

КП - Беларусьвчера в 13:49

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»
РБК00:20
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
ТАСС01:01
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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