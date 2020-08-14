Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиге после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".
От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
Многотысячная акция протеста на площади Независимости в Минске перед Домом Правительства и зданием ЦИК окончилась, люди расходятся, обещая приходить ежедневно, сообщает портал TUT.by в своем Telegram-канале.
Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.