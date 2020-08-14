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Газета Кемерова
Газета Кемерова

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина России вернулись на родину

Задержанные ранее в Белоруссии 32-е мужчин вернулись в Россию. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.В источнике
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Экономика сегодня

Задержанные перед выборами в Белоруссии россияне вернулись на родину

Экономика сегодня14:29
Комсомольская правда

32 задержанных в Белоруссии гражданина России вернулись на родину

Комсомольская правда12:47
Газета Кемерова

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина России вернулись на родину

Газета Кемерова13:32
Говорит Москва

32 задержанных в Белоруссии гражданина России вернулись на родину

Говорит Москва12:55
REGNUM

В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии

REGNUM12:50
Общественное телевидение России

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись домой

Общественное телевидение России13:32
Вести.Ru

32 задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину. Новости на «России 24»

Вести.Ru12:50

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
АТВмедиа03:30
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Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Взгляд.ру13:33
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Футбольных арбитров призвали бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ

Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиге после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".
Газета.Ru13:35

В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:30
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Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске

Многотысячная акция протеста на площади Независимости в Минске перед Домом Правительства и зданием ЦИК окончилась, люди расходятся, обещая приходить ежедневно, сообщает портал TUT.by в своем Telegram-канале.
Газета.Ru14:18

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
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