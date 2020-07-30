Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗадержанные в Белоруссии боевики из России начали давать показания

Задержанные в Минске в рамках спецоперации члены российской ЧВК начали давать показания, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Он прибыл в Центризбирком республики, где проходит встреча с кандидатами в президенты.
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с чего всё началось

В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания

Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий. Об этом сообщил журналистам в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
ТАСС02:02

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Задержанные в Белоруссии россияне дают показания

Газета.Ru02:27

Задержанные в Белоруссии россияне дают показания

Коммерсантъ02:40

Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания

Lenta.ru02:36

Задержанные в Белоруссии боевики из России начали давать показания

Московский Комсомолец02:33

Совбез Белоруссии сообщил, что задержанные россияне дают показания

Комсомольская правда03:02

Совбез Белоруссии сообщил о даче показаний российскими «боевиками»

РБК02:22

В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания

ТАСС02:02
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 04:47
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Общество

В УФСИН составили рейтинг книг, популярных среди осужденных

В УФСИН России по Пензенской области рассказали, какие книги чаще всего читают осужденные, подозреваемые и обвиняемые.
ПензаИнформ 03:18
Наука

Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%

Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости вчера в 11:25
9
Политика

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Следствие возбудило уголовное дело о подготовке террористических актов в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
Известия 05:07
1,1K
Общество

Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза

Paparazzi.ru 02:39
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

RT на русском 03:14
Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
505
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
1,9K
Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
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Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
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Армия и оружие

Найден способ повысить ударную мощь российских танков

Подольский ЦНИИТочмаш запатентовал устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.
Российская газета 05:00
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Политика

Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе

В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
RT на русском 05:04
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
25
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
10
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
2K
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news 28 июля в 14:15
96
Шоу-бизнес

Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала

ФАН вчера в 02:42
56
Политика

Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания

Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
200
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
263
Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Evo-rus.com 04:40
13
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
326
Политика

Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»

Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
iReactor 03:35
Общество

Жилье для сирот. Депутат прогнозирует ухудшение ситуации в Саратове

Депутат Леонид Писной ("ЕР") спрогнозировал ухудшение ситуации с сиротскими квартирами в региональном центре.
Взгляд-инфо 04:36
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
4
Футбол

«Ривер» отверг предложение ЦСКА по Карраскалю

Аргентинский клуб отверг первое предложение «армейцев» в размере 7 миллионов евро.
Bookmaker-ratings.ru 28 июля в 00:49
1
Футбол

«Ювентус» представил новую домашнюю форму

Чемпионат 04:43
Спорт

В октябре Sekiro: Shadows Die Twice получит бесплатное обновление

Токио, 30 июля 2020, 10:35 — REGNUM Экшен-игра Sekiro: Shadows Die Twice получит бесплатное обновление 29 октября 2020 года.
REGNUM 03:35
Общество

На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса

В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
1,5K
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
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