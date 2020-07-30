Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий. Об этом сообщил журналистам в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

с чего всё началось

Задержанные в Минске в рамках спецоперации члены российской ЧВК начали давать показания, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Он прибыл в Центризбирком республики, где проходит встреча с кандидатами в президенты.

Задержанные в Белоруссии боевики из России начали давать показания

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