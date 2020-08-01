Политика
REGNUMЗадержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич во время беседы с журналистами.
Читать в источнике
Оценить643
с чего всё началось
«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбуждённого 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам)», — цитирует БЕЛТА Носкевича.RT на русском14:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Происшествия
Суд в США отменил смертную казнь осужденному за теракт Царнаеву
Профиль вчера в 16:51
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Футбол
Уткин прокомментировал письмо игроков «Химок» в поддержку Юрана
Ранее ГЛАС сообщал о том, что игроки ФК «Химки» попросили губернатора Московской области оставить Сергея Юрана главным тренером.
ГЛАС.RU 06:25
Культура
Москва онлайн: чем уличное искусство отличается от селфи в инстаграме
Москва 24 вчера в 08:31
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 10:31
Происшествия
Депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке в Петербурге
Напомним, ранее сообщалось, что депутата Госдумы обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей.
Live24 вчера в 03:49
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна вчера в 08:34
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews вчера в 08:45
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Экономика
Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян
Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости вчера в 10:45
Общество
24-летний эсер Макаров стал самым бедным в заксобрании Забайкалья с доходом в 93 тыс. р
Двадцатичетырёхлетний справедливоросс Игорь Макаров задекларировал самый маленький доход среди депутатов Законодательного собрания Забайкальского края за 2019 год – 93 тысячи рублей.
Чита.Ру вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Решетова назвала причину раздельного отдыха с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова объяснилась перед поклонниками, почему она отдыхает отдельно от него.
Слово и Дело 07:26
Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн 07:13
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru вчера в 07:10
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
Стать участниками митинга изъявили желание более 34000 человек. Все они были вынуждены стоять в очереди и проходить досмотр.
Evo-rus.com 01:54
Общество
4-я суббота протеста в Хабаровске: Кремль потерял связь со страной
Никто не собирается "жечь все подряд" Французские протесты проходят уже почти два года: каждую субботу тысячи людей выходят на улицы, протестуя против политики Парижа.
Свободная Пресса 09:23
Политика
Британский министр посетит США для обсуждения соглашения о свободной торговле - FT
Британский министр по международной торговле Лиз Трасс на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками соглашение о свободной торговле в рамках третьего этапа переговоров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
ПРАЙМ 19:23
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Известия 17:55
Игры
Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4
Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
Игромания.ру 03:50
Футбол
«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон
«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Матч ТВ 03:02
Здоровье
Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения
При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Здоровье
Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка
Онколог Иван Карасев рассказал, о чем может говорить постоянная горечь во рту и желтый налет на языке.
Суть событий 11:38
Политика
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru 06:23