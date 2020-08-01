с чего всё началось

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич во время беседы с журналистами.

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Футбол Финал Кубка Португалии. Прямая трансляция матча «Бенфика» — «Порту» Изначально финал должен был состояться 24 мая, однако из-за пандемии коронавируса матч был отложен до 1 августа.

Происшествия В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление. 156

Общество В Екатеринбурге демонтировали арт-объект про протесты из-за храма В Екатеринбурге власти приказали демонтировать арт-объект, который был установлен утром в субботу в городском сквере в память о протестах из-за строительства храма. 6

Общество Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа. 2

Автоспорт Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.

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Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 396

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Политика Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB. 11

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 3K