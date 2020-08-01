Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
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Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич во время беседы с журналистами.В источнике
С чего всё началось
«31 июля в отношении них (задержанных.—“Ъ”) следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу»,-- заявил глава СК Белоруссии (цитата по БелТА
).
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В СК Белоруссии сообщили о заключении под стражу 33 задержанных россиян
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