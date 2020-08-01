с чего всё началось

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич во время беседы с журналистами.

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

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