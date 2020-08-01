с чего всё началось

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич во время беседы с журналистами.

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Политика Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля. 1K

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Общество В Екатеринбурге демонтировали арт-объект про протесты из-за храма В Екатеринбурге власти приказали демонтировать арт-объект, который был установлен утром в субботу в городском сквере в память о протестах из-за строительства храма. 2

Политика Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. 944

Происшествия Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области. 73

Происшествия В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса. 2

Политика В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. 4