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Аргументы недели
Аргументы недели

Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели

Источник отметил, что их вывезут из Белоруссии воздушным путем. «Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», - уточнил источник.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможной передаче «вагнеровцев» РФ до конца недели

"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", - сказали "Интерфаксу" в диппредставительстве РФ в Минске в среду.
Интерфаксвчера в 13:03
Подробнее о событии
РБК

СМИ назвали срок возвращения в Россию задержанных в Белоруссии «боевиков»

РБКвчера в 14:50
Говорит Москва

СМИ сообщили о возможной передаче России задержанных в Белоруссии граждан

Говорит Москвавчера в 13:39
Эхо Москвы

«Интерфакс»: Белорусские власти в ближайшее время могут передать Москве задержанных перед выборами россиян

Эхо Москвывчера в 15:02
Фонтанка.Ру

Самолёт для наёмников. Задержанных в Белоруссии россиян могут отправить в РФ до конца недели

Фонтанка.Рувчера в 13:34
Lenta.ru

Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»

Lenta.ruвчера в 13:15
Газета.Ru

Задержанных под Минском россиян могут отправить в РФ

Газета.Ruвчера в 14:34
URA.Ru

СМИ узнали, когда в Россию вернутся бойцы ЧВК «Вагнера»

URA.Ruвчера в 13:22
КП - Беларусь

«Будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства». До конца недели «вагнеровцев» могут передать РФ

КП - Беларусьвчера в 15:15

Курс рубля к доллару сформировал прочную конструкцию

Москва, 12 августа 2020, 12:55 — REGNUM Среда, 12 августа, российская валюта с открытия торгов на Московской бирже уступает около 0,2% американскому доллару, торгуясь вблизи отметки в 73,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.
REGNUMвчера в 05:55

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.comвчера в 02:44
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Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

NASA решило отказаться от неофициальных названий ряда космических объектов из-за их «оскорбительности», сообщает tvbrics.com со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
TV BRICS11 августа в 08:26
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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