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Экономика сегодня

«Интерфакс»: задержанные в Минске россияне могут скоро вернуться в РФ

Около 30 задержанных в Минске граждан будут переданы России для дальнейших разбирательств, сообщил информированный источник "Интерфаксу". По словам источника, предполагается, что они покинут Белоруссию воздушным путем и прибудут в Россию до конца этой недели.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможной передаче «вагнеровцев» РФ до конца недели

"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", - сказали "Интерфаксу" в диппредставительстве РФ в Минске в среду.
Интерфаксвчера в 13:03
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РБК

СМИ назвали срок возвращения в Россию задержанных в Белоруссии «боевиков»

РБКвчера в 14:50
Lenta.ru

Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»

Lenta.ruвчера в 13:15
Фонтанка.Ру

Самолёт для наёмников. Задержанных в Белоруссии россиян могут отправить в РФ до конца недели

Фонтанка.Рувчера в 13:34
Московский Комсомолец

Задержанных в Белоруссии россиян задумали передать Москве

Московский Комсомолецвчера в 13:22
URA.Ru

СМИ узнали, когда в Россию вернутся бойцы ЧВК «Вагнера»

URA.Ruвчера в 13:22
Говорит Москва

СМИ сообщили о возможной передаче России задержанных в Белоруссии граждан

Говорит Москвавчера в 13:39
Эхо Москвы

«Интерфакс»: Белорусские власти в ближайшее время могут передать Москве задержанных перед выборами россиян

Эхо Москвывчера в 15:02
КП - Беларусь

«Будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства». До конца недели «вагнеровцев» могут передать РФ

КП - Беларусьвчера в 15:15

Адвокат задержанного в Беларуси колумниста «Новой» Шклярова сообщил о пытках подзащитного в СИЗО

Адвокат Антон Гашинский, защищающий российского политтехнолога и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова, сообщил в интервью «Новой» о пытках в отношении его клиента.
Новая газета17:17
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Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что главная проблема предстоящих выборов главы государства будет связана не с внешним вмешательством, а с действиями Демократической партии страны.
Газета.Ru18:42

Цымбалюк-Романовская решила погасить часть долга за счет Джигарханяна

Будучи еще в браке с Джигарханяном, Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась к другу семьи, столичному предпринимателю Юрию Растегину, чтобы одолжить денег на ремонт квартиры, где собиралась жить с супругом.
НТВвчера в 14:16
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Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

В квартире бывшего доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, нашли пакет с человеческой головой, обрез винтовки и запас патронов к нему.
РБКвчера в 13:21
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новостивчера в 10:39
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Российские рыбаки увеличили улов с начала года на 0,9%

Вылов тихоокеанских лососей составил 176,82 тыс. тонн, что на 159,08 тыс. тонн, или на на 48,3% меньше показателя 2018 года и на 171,35 тыс. тонн, или на 49,2% меньше уровня 2019 года (традиционно показатели вылова лососевых сравнивают между четными и между нечетными годами из-за особенностей жизненного цикла этих рыб).
Финмаркетвчера в 06:18

Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ru11 августа в 05:17
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 7 августа, сократились на 4,5 млн баррелей — до 514,1 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Serviceвчера в 10:54
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