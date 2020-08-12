«Интерфакс»: задержанные в Минске россияне могут скоро вернуться в РФ

Около 30 задержанных в Минске граждан будут переданы России для дальнейших разбирательств, сообщил информированный источник "Интерфаксу". По словам источника, предполагается, что они покинут Белоруссию воздушным путем и прибудут в Россию до конца этой недели.