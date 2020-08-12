«Интерфакс»: задержанные в Минске россияне могут скоро вернуться в РФ
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Около 30 задержанных в Минске граждан будут переданы России для дальнейших разбирательств, сообщил информированный источник "Интерфаксу". По словам источника, предполагается, что они покинут Белоруссию воздушным путем и прибудут в Россию до конца этой недели.В источнике
С чего всё началось
Источник сообщил о возможной передаче «вагнеровцев» РФ до конца недели
"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", - сказали "Интерфаксу" в диппредставительстве РФ в Минске в среду.
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