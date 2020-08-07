Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
Смотрите также
Рогозин считает, что России корабль типа Crew Dragon не нужен
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
Критик Соседов назвал клоунадой брак Пугачевой и Галкина
Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Ляйсан Утяшева назвала необходимую для жизни сумму
Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд
Два вагона поезда сошли с рельсов в Уфе
Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
Киностудия Lionsgate анонсировала пятую часть триллера «Джон Уик»
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
Явка на досрочных выборах президента Белоруссии составила 22,47%
Сергей Лазарев сделал татуировку в честь двухлетней дочери
Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших
Захарова заявила о недоказанности вины задержанных в Беларуси россиян
Лукашенко: Киев дал сигнал о вторжении второй группы боевиков с юга
Соперник Лукашенко назвал цель задержания граждан России в Белоруссии
Названы первые получатели вакцины от коронавируса в России
Лукашенко: Киев дал сигнал о вторжении второй группы боевиков с юга
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»
В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей
Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.В источнике
С чего всё началось
Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины
29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
Подробнее о событии