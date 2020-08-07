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РИА Новости
РИА Новости

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
Подробнее о событии
RT на русском

СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией украинских спецслужб

RT на русском03:57
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 16:45
Вести.Ru

Украинский след: как заманили в Белоруссию защищавших Донбасс добровольцев

Вести.Ru04:00
ТАСС

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

ТАСС18:29
Lenta.ru

Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Lenta.ru17:48
Известия

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Известия17:54
РИА Новости

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

РИА Новости03:57

Рогозин считает, что России корабль типа Crew Dragon не нужен

Гендиректор «Роскосмоса» считает, что Crew Dragon и создаваемый сейчас компанией Boeing космический корабль Starliner, являются всего лишь более комфортными аналогами нашего «Союза МС», и что нам делать что-либо такое же уже не нужно.
Рогозин считает, что России корабль типа Crew Dragon не нужен
ИА Красная Весна22:45
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Банки заявляют о резко возросшем интересе ФНС к счетам клиентов

Российские банки заявляют, что после отмены ограничений из-за пандемии коронавируса резко увеличился объем требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов, следует из обращения Ассоциации банков России (АБР) на имя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), которое есть в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ20:16
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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию

На границе Южной Осетии в селе Эргнети собрались представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которые вышли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».
Взгляд.ру04:05

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Два вагона поезда сошли с рельсов в Уфе

По сообщению пресс-службы ведомства, на станции Уфа утром 7 августа во время маневровых работ во время проезда маневрового тепловоза на запрещающий сигнал светофора столкнулись два маневровых состава.
REGNUM04:08
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Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — сказали в пресс-службе.
Парламентская газета02:31

Видео: переосмысление легенды о Робин Гуде в дебютном трейлере средневекового боевика Hood: Outlaws Legends

«Наша цель в Hood: Outlaws & Legends — создать мрачное и жестокое переосмысление легенды о Робине Гуде, направив мифы и суеверия на борьбу с человеческой властью и коррупцией», — добавил глава Sumo Newcastle Оуэн О'Брайен (Owen O’Brien).
3DNews02:37