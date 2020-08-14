В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии
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Москва, 14 августа 2020, 19:50 — REGNUM 32 из 33 граждан Российской Федерации, ранее задержанных на территории Белоруссии местным КГБ, вернулись на родину. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РИА Новости.В источнике
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Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину
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