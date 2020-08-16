Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
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Россияне, которые были задержаны под Минском и затем вернулись на родину, рассказали в эфире ТК «Россия 24» о том, как попали в Белоруссию. По словам одного из них, сослуживец откликнулся на объявление на сайте «Авито». Там ему предложили работу по охране нефтяных объектов в разных странах.В источнике
С чего всё началось
Задержанные в Минске россияне раскрыли детали поездки в Белоруссию
Россияне, задержанные под Минском и вернувшиеся на родину, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", как попали в Белоруссию.
РИА Новости05:16
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