Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию

Россияне, которые были задержаны под Минском и затем вернулись на родину, рассказали в эфире ТК «Россия 24» о том, как попали в Белоруссию. По словам одного из них, сослуживец откликнулся на объявление на сайте «Авито». Там ему предложили работу по охране нефтяных объектов в разных странах.