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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию

Россияне, которые были задержаны под Минском и затем вернулись на родину, рассказали в эфире ТК «Россия 24» о том, как попали в Белоруссию. По словам одного из них, сослуживец откликнулся на объявление на сайте «Авито». Там ему предложили работу по охране нефтяных объектов в разных странах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Задержанные в Минске россияне раскрыли детали поездки в Белоруссию

Россияне, задержанные под Минском и вернувшиеся на родину, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", как попали в Белоруссию.
РИА Новости05:16
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Три дня перемещали только в наручниках, светило от 15 лет до расстрела»: Что рассказали освобожденные в Белоруссии россияне

Комсомольская правда10:25
РИА Новости

Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

РИА Новости07:13
Известия

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Известия03:19
РБК

Освобожденные россияне сообщили детали поездки в Белоруссию

РБК05:44
Коммерсантъ

Освобожденные россияне рассказали о причинах остановки в Белоруссии

Коммерсантъ05:07
Царьград

Вернувшийся из Минска «чоповец» рассказал, как в геометрической прогрессии росли запросы заказчиков

Царьград05:57
РЕН ТВ

По объявлению: россияне рассказали, как их задержали в Белоруссии

РЕН ТВ04:00

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.
REGNUM11:28
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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МВД сообщило о 65 тыс. участников акции в поддержку Лукашенко в Минске

В акции сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске приняли участие около 65 тыс. человек, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
Коммерсантъ09:38
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Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новости08:10
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