Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Еще один гражданин России, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории республики. В конце июля в Белоруссии задержали группу россиян, которые якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». В Москве пояснили, что эти люди собирались вылететь в Стамбул, но опоздали на самолет.