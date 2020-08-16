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Еще один гражданин России, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории республики. В конце июля в Белоруссии задержали группу россиян, которые якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». В Москве пояснили, что эти люди собирались вылететь в Стамбул, но опоздали на самолет.В источнике
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