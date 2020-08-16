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Известия
Известия

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Еще один гражданин России, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории республики. В конце июля в Белоруссии задержали группу россиян, которые якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». В Москве пояснили, что эти люди собирались вылететь в Стамбул, но опоздали на самолет.В источнике
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Царьград

Вернувшийся из Минска «чоповец» рассказал, как в геометрической прогрессии росли запросы заказчиков

Царьград05:57
РБК

Освобожденные россияне сообщили детали поездки в Белоруссию

РБК05:44
Коммерсантъ

Освобожденные россияне рассказали о причинах остановки в Белоруссии

Коммерсантъ05:07
РИА Новости

Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию

РИА Новости05:16
НТВ

Освобожденные в Белоруссии «боевики ЧВК» дали первое интервью

НТВ03:44
Известия

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Известия03:19
РЕН ТВ

По объявлению: россияне рассказали, как их задержали в Белоруссии

РЕН ТВ04:00

Первая вакцина против коронавируса зарегистрирована в России

11 августа Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса, разработанную работниками научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Evo-rus.com14 августа в 01:43
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Папа Римский Франциск призвал отказаться от насилия в Белоруссии

Папа Римский Франциск, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане в воскресенье, 16 августа, призвал белорусов к диалогу, уважению и отказу от насилия во время протестов в стране.
Известия06:52
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Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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