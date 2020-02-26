Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве. Оба злоумышленника 2005 года рождения, состояли в интернет-группах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове

В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.
РИА Новости02:05

Подробнее о событии

Стала известна игра, виноватая в массовых убийствах

РИА Новости08:04

«Ничем не выделялись». Лайф узнал о характеристике школьников, готовивших нападение в Саратове

Life.ru05:23

Задержанный в Саратове подросток рассказал о плане нападения на школу ради мести

Интерфакс02:32

Задержанные в Саратове подростки готовили убийство около 40 человек

SakhaPress.ru02:43

Саратовские подростки в мае собирались из мести расстрелять 40 человек: видео

Версия-Саратов02:36

Задержанные подростки хотели в мае убить 40 человек в саратовской школе

Взгляд-инфо02:32

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с подростками, готовившими нападение в школе Саратова

ТАСС04:54
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Мария Шарапова завершила карьеру

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Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

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Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
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У троих россиян с Diamond Princess в Казани обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 09:00
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Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Россия приостанавливает полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям

Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
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В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
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Двоих детей унесло в открытое море в Сочи

Двоих детей 12 и 14 лет унесло в открытое море в Сочи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Газета.Ru вчера в 13:58
Политика

Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Lenta.ru 05:10
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского

Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
РБК 07:02
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия

Известия 04:33
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Общество

В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь

РИА Новости 08:25
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК вчера в 06:15
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Шоу-бизнес

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ToDay News Ufa вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела

Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Суть событий вчера в 06:24
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Религия

Что ждет православных всего мира после встречи в Иордании

РИА Новости 00:00
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости 06:27
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Киев ввёл антидемпинговые пошлины на тросы и канаты из России

«Пошлина вводится на пять лет на стальные провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали)», — пишет издание.
RT на русском 08:55
Армия и оружие

Эрдоган подтвердил просьбу к Трампу о поставке Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил отправку запроса в США на поставку ЗРК Patriot.
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В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова

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В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

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Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе

Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
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«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

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Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру погибшего сына

Пять лет назад в жизни актрисы Ирины Безруковой произошла страшная трагедия – из жизни ушел ее единственный сын Андрей.
Bimru.ru 03:39
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Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
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