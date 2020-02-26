Происшествия
РИА НовостиВ Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве. Оба злоумышленника 2005 года рождения, состояли в интернет-группах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.
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с чего всё началось
В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.РИА Новости02:05
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Мария Шарапова завершила карьеру
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
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Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
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Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям
Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Происшествия
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Двоих детей 12 и 14 лет унесло в открытое море в Сочи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
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Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
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Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
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Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Религия
Что ждет православных всего мира после встречи в Иордании
Экономика
Киев ввёл антидемпинговые пошлины на тросы и канаты из России
«Пошлина вводится на пять лет на стальные провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали)», — пишет издание.
Армия и оружие
Эрдоган подтвердил просьбу к Трампу о поставке Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил отправку запроса в США на поставку ЗРК Patriot.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Политика
В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ
Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру погибшего сына
Пять лет назад в жизни актрисы Ирины Безруковой произошла страшная трагедия – из жизни ушел ее единственный сын Андрей.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».