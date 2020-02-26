В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.

с чего всё началось

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве. Оба злоумышленника 2005 года рождения, состояли в интернет-группах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

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