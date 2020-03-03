Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают, что планировали нападение, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя. ФСБ ранее сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове.
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