Происшествия
РИА НовостиЗадержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают, что планировали нападение, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя. ФСБ ранее сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове.
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Детский омбудсмен об арестованных подростках: «Говорят, никого убивать не собирались»
СаратовБизнесКонсалтинг01:22
«Мне все равно»: подростки планировали убить не менее 40 человек
ГТРК Нижний Новгород01 марта в 06:45
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Продажа российским коллекторам долгов по недавно выданным банковским кредитам в 2019 году увеличилась вдвое, следует из материалов Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
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В прикрепленном посте Бочкарева поблагодарила подписчиков за посещение ее концерта в Санкт-Петербурге.
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В России предотвратили 34 теракта в 2019 году
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
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Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
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