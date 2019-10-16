Политика
РИА НовостиПосольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
Читать в источнике
Оценить598
с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, 14 октября на железнодорожной станции Северодвинск при проверке пассажиров поезда, следовавшего сообщением "Ненокса - Северодвинск", были выявлены трое американцев, которых заподозрили в нарушении правил пребывания в Российской Федерации.РЕН ТВвчера в 10:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские дипломаты в поездке по Архангельской области несколько раз меняли поезда
Интерфаксвчера в 15:04
Интерфакс: в Северодвинске задержали троих сотрудников посольства США, ехавших в Нёноксу
Регион 29вчера в 12:34
МИД РФ: дипломаты США уведомили о поездке в Архангельск, а оказались в поезде до Северодвинска
Коммерсантъвчера в 14:11
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:25
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
Происшествия
В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей
Вести.Ru вчера в 04:58
Финансы
Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС вчера в 07:40
Политика
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК вчера в 21:55
Гаджеты
В Ватикане создали умные молитвенные четки
МИР 24 вчера в 18:40
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели
На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.
SpeedMe 15 октября в 15:06
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс вчера в 01:21
Происшествия
Легковушка попала под поезд на Сахалине
Легковой автомобиль Daihatsu Terios попал под поезд на железнодорожном переезде в Сахалинской области, об этом в четверг, 17 октября, сообщила телекомпания АСТВ.
Известия 01:02
Общество
В России упростили порядок взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 22:25
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
В Кремле скоро перестанут воспринимать Зеленского всерьёз – политолог
По мнению политолога, опасность заключается в том, что и на Украине Зеленского тоже могут перестать воспринимать всерьёз.
REGNUM вчера в 18:30
Культура
Опубликован фильм-экспедиция о традициях народов Алтая
Национальный акцент вчера в 07:20
Происшествия
На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
RT на русском 15 октября в 04:39
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum вчера в 01:55
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 14 октября в 05:57
Общество
Профессор рассказал о самом опасном месте в квартире
Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны микробиолог Чарльз Герб заявил, что главным рассадником опасных микроорганизмов в квартире является кухонная раковина.
Российская газета 00:09
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года.
RT на русском 00:00
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00