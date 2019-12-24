Происшествия
Газета.RuУ генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на следователя Дмитрия Аверьянова.
Читать в источнике
Оценить1222
с чего всё началось
Показания на генерала дали в том числе свидетели из числа сотрудников ФТС, добавил Аверьянов. Кроме Кизлыка и Серебро по делу проходят заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин, заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.РБК13:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Авто
Власти США обещают узаконить в 2020 году автомобили без руля
Концерн General Motors еще в этом году запросил разрешение вывести на дороги общего пользования беспилотные автомобили без руля и педалей.
Наука
Ученые охладили почти до абсолютного нуля кубики LEGO
Политика
Медведчук анонсировал межпарламентскую встречу «нормандской четверки»
Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующие встречи парламентариев «нормандской четверки» могут состояться в Германии в ближайший месяц-полтора.
Здоровье
В Курске открылась третья очередь онкоцентра
Экономика
Повышения и прибавки. С 1 января изменится начисление пенсий
С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсии неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год
Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Армия и оружие
Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал об успешных испытаниях комплекса ПВО сухопутных войск «Гибка-С».
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Единоборства
Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия
За прошедшее десятилетие Флойд Мейвезер заработал 945 миллионов долларов.
Космос
Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос
Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
Наука
Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов и установил рекорд
Модель со специальной топливной системой на метаноле пролетела в воздухе около 12 часов, что South China Morning Post называет рекордным показателем.
Политика
Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Общество
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Зеленский публично отчитал чиновника за улыбку
Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал одного из чиновников, улыбнувшегося во время заседания Совета развития общин и территорий.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Армия и оружие
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Гаджеты
В Сети появился ролик с дизайном iPhone 12
Общество
Стал известен график работы Почты России на новогодние праздники
1, 2 и 7 января 2020 года объявлены выходными днями у всех почтовых отделений в России.