Происшествия

Газета.RuГазета.RuУ генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на следователя Дмитрия Аверьянова.
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У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов

Показания на генерала дали в том числе свидетели из числа сотрудников ФТС, добавил Аверьянов. Кроме Кизлыка и Серебро по делу проходят заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин, заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.
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