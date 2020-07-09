Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Его подозревают в организации покушений, а также убийств предпринимателей. Меру пресечения Фургалу изберет московский суд.
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с чего всё началось
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, о задержании которого ранее сообщал СК России, отправили в Москву, сообщает «РИА Новости
» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Rambler News Service01:43

Подробнее о событии

Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

РИА Новости02:54

Источник: губернатор Фургал доставлен в аэропорт Хабаровска перед вылетом в Москву

ТАССвчера в 21:51

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву

РБКвчера в 22:18

Задержанного губернатора Хабаровского края отправили в Москву

Lenta.ruвчера в 21:56

Задержанного губернатора Хабаровского края доставили в Москву

Газета.Ru02:48

Задержанного губернатора Хабаровского края отправят в Москву

Российская газетавчера в 21:17

Задержанного губернатора Хабаровского края доставят в Москву

Известиявчера в 20:42
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Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
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Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском вчера в 01:40
2
Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
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Футбол

ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего

Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
2
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
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Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
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Здоровье

Число случаев коронавируса на Украине превысило 50 тысяч

Ранее «СП» сообщала, что в Белоруссии по состоянию на 7 июля в стране было зафиксировано 64003 случая коронавируса COVID-19.
Свободная Пресса вчера в 03:20
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
36
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
1
Общество

В деле Сафронова есть подтверждения передачи секретных сведений

Адвокат задержанного по обвинению в госизмене помощника главы Роскосмоса сообщил, что ФСБ приобщила к делу два заключения экспертов, подтверждающих секретность переданных им сведений, об этом адвокат заявил в разговоре с ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 13:41
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Здоровье

В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

Россияне могут избежать второй волны коронавируса.
Lenta.ru 01:56
7
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
5
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,5K
Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия вчера в 15:45
1
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Политика

Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ.
Страна Советов on-line вчера в 09:23
573
Общество

Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Запуск музыкального стримингового сервиса Spotify в России состоится 15 июля, сообщает американское издание Variety со ссылкой на источники.
ПРАЙМ вчера в 19:43
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Происшествия

В Пензе три человека погибли при пожаре в многоэтажке

В ночь на четверг произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Попова в Пензе, погибли три человека.
Российская газета 02:20
Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
2
Общество

В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
5
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
2
Политика

Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
Интерфакс вчера в 17:29
3
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
16
Авто

Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Компания Toyota на специальном мероприятии в Таиланде представила новый кроссовер марки под названием Corolla Cross.
Daily-Motor.Ru 02:29
14
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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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