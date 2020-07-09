с чего всё началось

Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Его подозревают в организации покушений, а также убийств предпринимателей. Меру пресечения Фургалу изберет московский суд.

Экономика Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах. 150

Армия и оружие ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США «Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования. 148

Общество В России предложили запретить алкоголь в поездах Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах. 80

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России «Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ. 227

Общество В Красноярском крае продлили режим ограничений Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 27

Здоровье Число случаев коронавируса на Украине превысило 50 тысяч Ранее «СП» сообщала, что в Белоруссии по состоянию на 7 июля в стране было зафиксировано 64003 случая коронавируса COVID-19.

Общество Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет «В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек. 36

Политика Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. 1

Общество В деле Сафронова есть подтверждения передачи секретных сведений Адвокат задержанного по обвинению в госизмене помощника главы Роскосмоса сообщил, что ФСБ приобщила к делу два заключения экспертов, подтверждающих секретность переданных им сведений, об этом адвокат заявил в разговоре с ТАСС. 533

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона. 5

Происшествия В Пензе три человека погибли при пожаре в многоэтажке В ночь на четверг произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Попова в Пензе, погибли три человека.

Политика Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп. 2

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок. 2

Политика Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан. 3