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РИА Новости
РИА Новости

Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись. По словам одного из мужчин, они искали работу и откликнулись на объявление на сайте Avito. С ними связался куратор, предложивший работу по охране нефтяных объектов в разных странах.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Белоруссия освободила россиян. Эксклюзивное интервью с сотрудниками ЧОПа

Корреспондент ВГТРК Андрей Григорьев взял интервью у освобожденных.
Вести.Ru01:00
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Коммерсантъ

Освобожденные россияне рассказали о причинах остановки в Белоруссии

Коммерсантъ05:07
Царьград

Вернувшийся из Минска «чоповец» рассказал, как в геометрической прогрессии росли запросы заказчиков

Царьград05:57
РБК

Освобожденные россияне сообщили детали поездки в Белоруссию

РБК05:44
РИА Новости

Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

РИА Новости07:13
News.ru

Была провокация: «вагнеровцы» рассказали свою версию визита в Белоруссию

News.ru04:19
Известия

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Известия03:19
РЕН ТВ

По объявлению: россияне рассказали, как их задержали в Белоруссии

РЕН ТВ04:00

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
4,8K

Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новости08:10
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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