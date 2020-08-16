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РИА Новости
РИА Новости

Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись. По словам одного из мужчин, они искали работу и откликнулись на объявление на сайте Avito. С ними связался куратор, предложивший работу по охране нефтяных объектов в разных странах.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Белоруссия освободила россиян. Эксклюзивное интервью с сотрудниками ЧОПа

Корреспондент ВГТРК Андрей Григорьев взял интервью у освобожденных.
Вести.Ru01:00
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Комсомольская правда

«Три дня перемещали только в наручниках, светило от 15 лет до расстрела»: Что рассказали освобожденные в Белоруссии россияне

Комсомольская правда10:25
Коммерсантъ

Освобожденные россияне рассказали о причинах остановки в Белоруссии

Коммерсантъ05:07
РБК

Освобожденные россияне сообщили детали поездки в Белоруссию

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URA.Ru

Бойцы ЧВК Вагнера рассказали, зачем поехали в Белоруссию

URA.Ru05:31
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Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

РИА Новости07:13
Известия

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Известия03:19
РЕН ТВ

По объявлению: россияне рассказали, как их задержали в Белоруссии

РЕН ТВ04:00

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что присутствие НАТО в Восточной Европе является оборонительным и не представляет угрозы, а также продиктовано целью предотвращения конфликтов.
Общественная служба новостей10:37
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В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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Космический аппарат НАСА THEMIS раскрыл тайну сияющих бусинок полярного сияния

Раньше ученые не были уверены, связаны ли полярные сияния как-то с другими явлениями полярного сияния как с космическим явлением, предшествующим суббурям, или же они вызваны возмущениями ближе к атмосфере Земли.
ГЛАС.RU14 августа в 12:28