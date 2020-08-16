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РИА Новости
РИА Новости

Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись. По словам одного из мужчин, они искали работу и откликнулись на объявление на сайте Avito. С ними связался куратор, предложивший работу по охране нефтяных объектов в разных странах.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Белоруссия освободила россиян. Эксклюзивное интервью с сотрудниками ЧОПа

Корреспондент ВГТРК Андрей Григорьев взял интервью у освобожденных.
Вести.Ru01:00
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РИА Новости

Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

РИА Новости07:13
Известия

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Известия03:19
РБК

Освобожденные россияне сообщили детали поездки в Белоруссию

РБК05:44
Коммерсантъ

Освобожденные россияне рассказали о причинах остановки в Белоруссии

Коммерсантъ05:07
News.ru

Была провокация: «вагнеровцы» рассказали свою версию визита в Белоруссию

News.ru04:19
Царьград

Вернувшийся из Минска «чоповец» рассказал, как в геометрической прогрессии росли запросы заказчиков

Царьград05:57
РЕН ТВ

По объявлению: россияне рассказали, как их задержали в Белоруссии

РЕН ТВ04:00

Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегодня06:38
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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