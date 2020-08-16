Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
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Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись. По словам одного из мужчин, они искали работу и откликнулись на объявление на сайте Avito. С ними связался куратор, предложивший работу по охране нефтяных объектов в разных странах.В источнике
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