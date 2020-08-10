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Инфорос
Инфорос

Задержанный российский журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска

Задержанный в ходе акции протеста в Минске российский военный корреспондент Семен Пегов находится в столичном ГУВД. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Белоруссии сообщает ТАСС.В источнике
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ТАСС

Задержанный журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска

ТАСС08:52
Известия

Названо местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста Семена Пегова

Известия09:06
РБК

Стало известно местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста

РБК09:04
Эхо Москвы

До сих пор неизвестна судьба нескольких российских журналистов, которых вчера задержали в Белоруссии

Эхо Москвы09:02
RT на русском

Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова

RT на русском09:30
РИА Новости

Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист

РИА Новости08:44
Life.ru

В Минске нашли задержанного основателя WarGonzo Семёна Пегова

Life.ru08:16

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Кравчук допустил возможность визита в ДНР и ЛНР

Киев, 10 августа 2020, 13:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможность визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса.
REGNUM06:47
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новости15:34

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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Дату сожжения Иерусалима подтвердили с помощью магнитного поля Земли

По словам соавтора исследования Йоава Вакнина, ученые преследовали две цели: измерить направление и величину магнитного поля в день разрушения Иерусалима и понять, что эти данные могут сказать об истории места.
ИА Красная Весна09:48
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