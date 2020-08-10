Задержанный российский журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска

Задержанный в ходе акции протеста в Минске российский военный корреспондент Семен Пегов находится в столичном ГУВД. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Белоруссии сообщает ТАСС.