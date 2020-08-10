Задержанный российский журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска
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Задержанный в ходе акции протеста в Минске российский военный корреспондент Семен Пегов находится в столичном ГУВД. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Белоруссии сообщает ТАСС.В источнике
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