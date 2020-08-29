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Один из россиян на канале WarGonzo в YouTube рассказал, что с ними происходило. По его словам, россиян собрали в большой комнате. Там они увидели начальника генерального штаба Белоруссии и сына президента Александра Лукашенко Николая.В источнике
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