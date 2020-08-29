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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Задержанный в Минске россиянин рассказал о сыне Лукашенко

Один из россиян на канале WarGonzo в YouTube рассказал, что с ними происходило. По его словам, россиян собрали в большой комнате. Там они увидели начальника генерального штаба Белоруссии и сына президента Александра Лукашенко Николая.В источнике
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Взгляд.ру

Задержанный в Белоруссии россиянин обвинил Киев в организации провокации

Взгляд.рувчера в 08:57
Московский Комсомолец

Один из 33 задержанных под Минском россиян рассказал о сыне Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 08:18
Известия

Задержанный россиянин сообщил о планах Минска посадить 15 человек

Известиявчера в 05:50
РЕН ТВ

Задержанный россиянин заявил о планах Минска посадить 15 человек

РЕН ТВвчера в 06:57
Аргументы недели

Боец ЧВК поведал о встрече с сыном Лукашенко в тюрьме и избиении россиян белорусскими силовиками

Аргументы неделивчера в 05:21
Пятый канал

Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко

Пятый каналвчера в 04:59
Lenta.ru

Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Lenta.ruвчера в 05:59

Наноалмазная батарея со сроком службы 28 тысяч лет изменит мир

Кстати, «вечный» аккумулятор для электромобиля из ядерных отходов в силу высокого энергопотребления, будет работать на самом деле не 28 тысяч лет, а всего лет 90, как показывают расчеты NDB, то этого хватит, чтобы сменить с ним десятка два машин двум поколениям одной семьи.
Хайтек+27 августа в 06:27
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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