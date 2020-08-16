Освобожденные россияне, вернувшиеся из Белоруссии, рассказали, как было подстроено их задержание в санатории под Минском. По словам мужчин, возвратившихся на родину, люди, представившиеся работодателями, разработали целую схему, по которой заманили группу в соседнюю страну и бросили там.

РЕН ТВ 04:00