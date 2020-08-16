Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
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Один из россиян, вернувшихся на родину после задержания в Белоруссии перед выборами президента, рассказал, как согласился на работу, предложенную провокаторами.В источнике
С чего всё началось
По объявлению: россияне рассказали, как их задержали в Белоруссии
Освобожденные россияне, вернувшиеся из Белоруссии, рассказали, как было подстроено их задержание в санатории под Минском. По словам мужчин, возвратившихся на родину, люди, представившиеся работодателями, разработали целую схему, по которой заманили группу в соседнюю страну и бросили там.
РЕН ТВ04:00
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