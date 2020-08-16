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Известия
Известия

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Один из россиян, вернувшихся на родину после задержания в Белоруссии перед выборами президента, рассказал, как согласился на работу, предложенную провокаторами.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

По объявлению: россияне рассказали, как их задержали в Белоруссии

Освобожденные россияне, вернувшиеся из Белоруссии, рассказали, как было подстроено их задержание в санатории под Минском. По словам мужчин, возвратившихся на родину, люди, представившиеся работодателями, разработали целую схему, по которой заманили группу в соседнюю страну и бросили там.
РЕН ТВ04:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию

РИА Новости05:16
Коммерсантъ

Освобожденные россияне рассказали о причинах остановки в Белоруссии

Коммерсантъ05:07
News.ru

Была провокация: «вагнеровцы» рассказали свою версию визита в Белоруссию

News.ru04:19
ИА Красная Весна

Один из задержанных в Белоруссии граждан РФ рассказал о предложенной работе

ИА Красная Весна04:19
НТВ

Освобожденные в Белоруссии «боевики ЧВК» дали первое интервью

НТВ03:44
Известия

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе

Известия03:19
РЕН ТВ

По объявлению: россияне рассказали, как их задержали в Белоруссии

РЕН ТВ04:00

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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