Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден
Смотрите также
Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей
Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Аэропорт Якутска возобновил работу после проверки сообщения об угрозе
Подразделения силовых структур покинули Минск
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
СК Белоруссии подтвердил задержание активистов из России
Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%
Ефремов находится в реанимации с инсультом
Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова впала в кому
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись после года брака
Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения
МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Силовики в Минске избили дубинками сотрудников «КП-Беларусь»
Шойгу проверит в Комсомольске-на-Амуре выполнение гособоронзаказа
Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
Фотокора МИА «Россия сегодня» Питалева выпустили из СИЗО в Минске
В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов
Российских журналистов, задержанных в Минске, отпустили
В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов
Лавров настаивает на освобождении журналистов РФ в Белоруссии
Подразделения силовых структур покинули Минск
Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Аэропорт Якутска возобновил работу после проверки сообщения об угрозе
Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден. Его отпустили с условием, что он до полуночи покинет Белоруссию, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат проекта «Правозащита Открытки» Антон Гашинский. По его словам, уже сегодня журналист будет в Смоленске.В источнике
Подробнее о событии
Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден
Комсомольская правдавчера в 14:01