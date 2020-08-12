Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Эхо Москвы
Эхо Москвы

Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден

Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден. Его отпустили с условием, что он до полуночи покинет Белоруссию, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат проекта «Правозащита Открытки» Антон Гашинский. По его словам, уже сегодня журналист будет в Смоленске.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Задержанный в Минске журналист «Медузы» Максим Солопов освобожден

Коммерсантъвчера в 13:11
Комсомольская правда

Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден

Комсомольская правдавчера в 14:01
РБК

Журналист Максим Солопов освобожден в Минске

РБКвчера в 13:56
Газета.Ru

Российский журналист Солопов передан сотрудникам посольства РФ в Минске

Газета.Ruвчера в 13:32
Интерфакс

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

Интерфаксвчера в 13:30
ТАСС

Журналиста «Медузы» Солопова передали сотрудникам посольства России

ТАССвчера в 13:20
Эхо Москвы

Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден

Эхо Москвы21:09

Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей
Ведомостивчера в 10:58
358

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10 августа в 10:24
268

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
14

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 07:28
316

В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Глава антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммунальные услуги больше в среднем на 4%. Обусловлено это размером инфляции, который прогнозируют на текущий год.
Evo-rus.comвчера в 02:46
175