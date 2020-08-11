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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

Специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, которого ранее во время протеста в Минске задержала белорусская милиция, отпустили из изолятора на улице Окрестина в белорусской столице и в ближайшее время отвезут на границу с Россией.В источнике
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Комсомольская правда

Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден

Комсомольская правдавчера в 14:01
РБК

Журналист Максим Солопов освобожден в Минске

РБКвчера в 13:56
Эхо Москвы

Спустя двое суток после задержания в Минске освобожден журналист интернет-издания Медуза Максим Солопов

Эхо Москвывчера в 14:01
Газета.Ru

Российский журналист Солопов передан сотрудникам посольства РФ в Минске

Газета.Ruвчера в 13:32
Интерфакс

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

Интерфаксвчера в 13:30
Коммерсантъ

Задержанный в Минске журналист «Медузы» Максим Солопов освобожден

Коммерсантъвчера в 13:11
Московский Комсомолец

Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

Московский Комсомолецвчера в 13:40

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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В Белгородской области озвучили условия для учебы детей с 1 сентября

Для школ и детсадов чиновники с 1 сентября в регионе введут жёсткие требования, среди которых наличие средств индивидуальной защиты, разведение потоков детей и наличие средств дезинфекции в помещениях.
Kursk.comвчера в 08:05
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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Петербург принял от Германии оборудование для Госпиталя ветеранов войн

Санкт-Петербург, 11 августа 2020, 18:50 — REGNUM Прибывший в Петербург в рамках своего визита в Россию глава МИД Германии Хайко Маас передал первую партию специального оборудования, предназначенного для модернизации реабилитационного центра петербургского Госпиталя для ветеранов войн.
REGNUMвчера в 11:50
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