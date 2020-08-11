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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

Специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, которого ранее во время протеста в Минске задержала белорусская милиция, отпустили из изолятора на улице Окрестина в белорусской столице и в ближайшее время отвезут на границу с Россией.В источнике
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РБК

Российские дипломаты опубликовали фото Солопова после освобождения

РБК17:34
Эхо Москвы

Спустя двое суток после задержания в Минске освобожден журналист интернет-издания Медуза Максим Солопов

Эхо Москвывчера в 14:01
Комсомольская правда

Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден

Комсомольская правдавчера в 14:01
Газета.Ru

Российский журналист Солопов передан сотрудникам посольства РФ в Минске

Газета.Ruвчера в 13:32
Интерфакс

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

Интерфаксвчера в 13:30
Коммерсантъ

Задержанный в Минске журналист «Медузы» Максим Солопов освобожден

Коммерсантъвчера в 13:11
Фонтанка.Ру

В Белоруссии отпустили спецкора «Медузы» Солопова. Посол РФ в Минске прогнозирует, что всех журналистов освободят до конца дня

Фонтанка.Рувчера в 14:27

Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUM10 августа в 09:54
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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