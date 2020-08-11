Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден
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Специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, которого ранее во время протеста в Минске задержала белорусская милиция, отпустили из изолятора на улице Окрестина в белорусской столице и в ближайшее время отвезут на границу с Россией.В источнике
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Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден
Комсомольская правдавчера в 14:01