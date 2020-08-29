Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего
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Один из 33 задержанных в Минске бойцов частной военной компании (ЧВК) из России рассказал, что с ним произошло в Белоруссии. Своей версией произошедшего он поделился в интервью WarGonzo, опубликованном на YouTube-канале издания.В источнике
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