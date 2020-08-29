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РБК
РБК

Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего

Один из 33 задержанных в Минске бойцов частной военной компании (ЧВК) из России рассказал, что с ним произошло в Белоруссии. Своей версией произошедшего он поделился в интервью WarGonzo, опубликованном на YouTube-канале издания.В источнике
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Московский Комсомолец

«Боец ЧВК» рассказал о роли Киева в задержании россиян в Белоруссии

Московский Комсомолец11:07
Rusvesna.su

Мешки на головах, допросы и извинения Лукашенко: боец ЧВК рассказал о задержании под Минском

Rusvesna.su07:05
URA.Ru

Боец ЧВК раскрыл подробности задержания в Беларуси. «Пять часов держали с мешками на головах»

URA.Ru08:26
Lenta.ru

Задержанный в Минске россиянин из ЧВК раскрыл свою версию произошедшего

Lenta.ru08:03
Пятый канал

«Укропами» не называли»: как Украина связана с задержанием россиян в Белоруссии?

Пятый канал07:21
РБК

Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего

РБК10:15
Аргументы недели

Боец ЧВК поведал о встрече с сыном Лукашенко в тюрьме и избиении россиян белорусскими силовиками

Аргументы недели05:21

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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