Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего

Один из 33 задержанных в Минске бойцов частной военной компании (ЧВК) из России рассказал, что с ним произошло в Белоруссии. Своей версией произошедшего он поделился в интервью WarGonzo, опубликованном на YouTube-канале издания.