Задержанный в Минске россиянин рассказал о сыне Лукашенко

Один из россиян на канале WarGonzo в YouTube рассказал, что с ними происходило. По его словам, россиян собрали в большой комнате. Там они увидели начальника генерального штаба Белоруссии и сына президента Александра Лукашенко Николая.