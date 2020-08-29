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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Задержанный в Минске россиянин рассказал о сыне Лукашенко

Один из россиян на канале WarGonzo в YouTube рассказал, что с ними происходило. По его словам, россиян собрали в большой комнате. Там они увидели начальника генерального штаба Белоруссии и сына президента Александра Лукашенко Николая.В источнике
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Взгляд.ру

Задержанный в Белоруссии россиянин обвинил Киев в организации провокации

Взгляд.рувчера в 08:57
Московский Комсомолец

Один из 33 задержанных под Минском россиян рассказал о сыне Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 08:18
Пятый канал

Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко

Пятый каналвчера в 04:59
РЕН ТВ

Задержанный россиянин заявил о планах Минска посадить 15 человек

РЕН ТВвчера в 06:57
Аргументы недели

Боец ЧВК поведал о встрече с сыном Лукашенко в тюрьме и избиении россиян белорусскими силовиками

Аргументы неделивчера в 05:21
Lenta.ru

Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Lenta.ruвчера в 05:59
Известия

Задержанный россиянин сообщил о планах Минска посадить 15 человек

Известиявчера в 05:50

Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
Роман Вильфанд
Известия18:58
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
0:42
Известия18:47
1,9K

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Веснавчера в 16:17

Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Премьер-министр Литвы Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook написал, что отказ Белоруссии от использования литовских портов в торговле навредит в первую очередь Минску.
REGNUM28 августа в 15:20
1,5K

Панские газы: Польша мечтает о собственной энергетической империи

Польша связывает с грядущим введением в строй GIPL создание собственной энергетической империи, которая, как надеются в Варшаве, установит контроль над энергетикой восточноевропейского региона, существенно потеснив «Газпром».
Известия17:02
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