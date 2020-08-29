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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Задержанный в Минске россиянин рассказал о сыне Лукашенко

Один из россиян на канале WarGonzo в YouTube рассказал, что с ними происходило. По его словам, россиян собрали в большой комнате. Там они увидели начальника генерального штаба Белоруссии и сына президента Александра Лукашенко Николая.В источнике
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Взгляд.ру

Задержанный в Белоруссии россиянин обвинил Киев в организации провокации

Взгляд.рувчера в 08:57
Московский Комсомолец

Один из 33 задержанных под Минском россиян рассказал о сыне Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 08:18
РЕН ТВ

Задержанный россиянин заявил о планах Минска посадить 15 человек

РЕН ТВвчера в 06:57
Lenta.ru

Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Lenta.ruвчера в 05:59
Аргументы недели

Боец ЧВК поведал о встрече с сыном Лукашенко в тюрьме и избиении россиян белорусскими силовиками

Аргументы неделивчера в 05:21
Пятый канал

Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко

Пятый каналвчера в 04:59
Известия

Задержанный россиянин сообщил о планах Минска посадить 15 человек

Известиявчера в 05:50

В Минске завершилась женская акция протеста

На проспекте Независимости в Минске завершилась акция протеста «Женский марш» в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии, передаёт ТАСС.
RT на русскомвчера в 14:18
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Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Lenta.ruвчера в 13:27
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В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.
REGNUMвчера в 23:57
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Безруков стал самым богатым среди руководителей подмосковных театров

Согласно декларации, опубликованной на сайте министерства культуры Московской области, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков стал самым богатым художественным руководителем подмосковного театра.
Общественная служба новостейвчера в 16:30
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомости28 августа в 15:42
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