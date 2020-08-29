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Известия

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем. Интервью с россиянином было опубликовано на YouTube-канале WarGonzo 29 августа.В источнике
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Аргументы недели

Боец ЧВК поведал о встрече с сыном Лукашенко в тюрьме и избиении россиян белорусскими силовиками

Аргументы недели05:21
Общественная служба новостей

Задержанный в Минске «вагнеровец» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Общественная служба новостей06:44
Lenta.ru

Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Lenta.ru05:59
РЕН ТВ

Задержанный россиянин заявил о планах Минска посадить 15 человек

РЕН ТВ06:57
Взгляд.ру

Задержанный в Белоруссии россиянин обвинил Киев в организации провокации

Взгляд.ру08:57
Пятый канал

Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко

Пятый канал04:59
Известия

Задержанный россиянин сообщил о планах Минска посадить 15 человек

Известия05:50

Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
Ведомостивчера в 10:16
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru03:45
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Физики РАН нашли способ уменьшить погрешность атомных часов

Способ уменьшения полевого сдвига в атомных часах нашли ученые института лазерной физики СО РАН совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США и французским исследовательским институтом Фемто-СТ. Об этом рассказало научное издание.
iReactor01:28
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