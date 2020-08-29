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Известия

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем. Интервью с россиянином было опубликовано на YouTube-канале WarGonzo 29 августа.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Задержанный в Белоруссии россиянин обвинил Киев в организации провокации

Взгляд.ру08:57
Московский Комсомолец

Один из 33 задержанных под Минском россиян рассказал о сыне Лукашенко

Московский Комсомолец08:18
Известия

Задержанный россиянин сообщил о планах Минска посадить 15 человек

Известия05:50
Lenta.ru

Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Lenta.ru05:59
РЕН ТВ

Задержанный россиянин заявил о планах Минска посадить 15 человек

РЕН ТВ06:57
Пятый канал

Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко

Пятый канал04:59
Общественная служба новостей

Задержанный в Минске «вагнеровец» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Общественная служба новостей06:44

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Коммерсантъ17:11
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Исследователи обнаружили в море следы взрывов сверхновых звезд

Изотоп железа с атомной массой 60 — радиоактивный элемент с периодом полураспада 2,62 миллиона лет, образуется в результате ядерных процессов, протекающих в массивных звездах, и выбрасывается в космос во время взрыва сверхновых звезд.
ИА Красная Весна25 августа в 18:26
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