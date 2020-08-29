Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко
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Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем. Интервью с россиянином было опубликовано на YouTube-канале WarGonzo 29 августа.В источнике
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Задержанный в Минске «вагнеровец» рассказал о встрече с сыном Лукашенко
Общественная служба новостей06:44