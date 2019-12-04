Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗадержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга. Сообщается, что он является важным свидетелем по делу о драке фанатов в северной столице, которая произошла 12 мая.
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Источник: фаната «Спартака» задержали в Москве и увезли в Санкт-Петербург

RT на русскомвчера в 16:13

Директор фан-клуба «Спартака» рассказал об экстрадиции заводящего в Петербург

Чемпионатвчера в 16:22

Заводящего «Спартака» везут под конвоем в Петербург. Что за этим стоит?

Спорт-Экспрессвчера в 18:50

Болельщика «Спартака» задержали в Москве и увезли в Петербург для дачи показаний по уголовному делу

Sport24.ruвчера в 15:23

После матча с «Зенитом» в Москве задержали ещё одного фаната «Спартака»

78.ruвчера в 23:20

Болельщика «Спартака» задержали в Москве и увезли в Санкт-Петербург

Sport.ruвчера в 15:59

Заводящего «Спартака» увезли на допрос из Москвы в Питер. Из-за майской драки, которую он, вероятно, и не видел

Sports.ruвчера в 18:33
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Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Происшествия

Либертарианец Светов сообщил о втором обыске

Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил в Twitter, что к нему пришли правоохранительные органы с обыском.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Политика

На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи

Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Известия вчера в 14:42
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Авто

Обновлённый Hyundai Santa Fe оснастят 3,5-литровым V6

В ближайшем будущем корейский автопроизводитель представит рестайлинговый кроссовер Santa Fe, который оснастят новую силовым агрегатом.
Тарантас Ньюс вчера в 05:50
Политика

В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»

США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
РБК вчера в 14:18
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:15
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
РБК вчера в 21:30
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM вчера в 15:16
Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском вчера в 14:27
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Авто

Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской

Компания Rolls-Royce показала дизайнерскую версию флагмана Phantom с эксклюзивным красным кристаллическим оттенком Magma Red.
Motor вчера в 02:23
Авто

Мэрия Саратова закупит 8 иномарок на 13,6 млн рублей

Как сообщает «Saratovnews» со ссылкой на сайт «Госзакупок», МКУ «Транспортное управление», которое обслуживает администрацию Саратова, планирует закупить восемь легковых иномарок в комплектации «Люкс».
Тарантас Ньюс вчера в 00:37
Происшествия

Волонтеры прекратили искать пропавшего под Саратовом школьника

Rambler News Service 02 декабря в 14:58
Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия вчера в 17:22
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Политика

Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии

"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
ТАСС вчера в 12:34
Политика

США вновь не выдали визы российской делегации

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие

Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
Эхо Москвы 02 декабря в 17:06
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке

RT на русском вчера в 20:34
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 10:06
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
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