Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга. Сообщается, что он является важным свидетелем по делу о драке фанатов в северной столице, которая произошла 12 мая.

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

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