Происшествия
Российская газетаЗадержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга. Сообщается, что он является важным свидетелем по делу о драке фанатов в северной столице, которая произошла 12 мая.
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Происшествия
Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры
Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
Либертарианец Светов сообщил о втором обыске
Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил в Twitter, что к нему пришли правоохранительные органы с обыском.
Происшествия
В Иркутской области обрушился мост
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
Политика
На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи
Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Происшествия
Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа
В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Авто
Обновлённый Hyundai Santa Fe оснастят 3,5-литровым V6
В ближайшем будущем корейский автопроизводитель представит рестайлинговый кроссовер Santa Fe, который оснастят новую силовым агрегатом.
Политика
В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»
США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Шоу-бизнес
Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
Происшествия
Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом
Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Авто
Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской
Компания Rolls-Royce показала дизайнерскую версию флагмана Phantom с эксклюзивным красным кристаллическим оттенком Magma Red.
Авто
Мэрия Саратова закупит 8 иномарок на 13,6 млн рублей
Как сообщает «Saratovnews» со ссылкой на сайт «Госзакупок», МКУ «Транспортное управление», которое обслуживает администрацию Саратова, планирует закупить восемь легковых иномарок в комплектации «Люкс».
Происшествия
Волонтеры прекратили искать пропавшего под Саратовом школьника
Футбол
Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Политика
США вновь не выдали визы российской делегации
Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
Армия и оружие
Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Хоккей
Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»
Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
Общество
Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards
Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.