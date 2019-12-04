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Российская газетаЗадержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга. Сообщается, что он является важным свидетелем по делу о драке фанатов в северной столице, которая произошла 12 мая.
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