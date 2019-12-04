Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗадержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга. Сообщается, что он является важным свидетелем по делу о драке фанатов в северной столице, которая произошла 12 мая.
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После матча с «Зенитом» в Москве задержали ещё одного фаната «Спартака»

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В Иркутской области под грузовиком обрушился мост

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РБК вчера в 23:17
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В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
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Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

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Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.
RT на русском 02:46
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В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
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Два человека погибли в серьезной аварии под Тулой

Видео - "Подслушано в Туле" UPD. (10.35) Новость обновлена Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, авария с участием "Форда Фокуса" и "Лады Ларгус" произошла в 9.15 на 14-м километре дороги "Тула - Новомосковск".
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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