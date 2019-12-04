Происшествия

Газета.RuГазета.RuСпартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
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Директор фан-клуба «Спартака» рассказал об экстрадиции заводящего в Петербург

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Источник: фаната «Спартака» задержали в Москве и увезли в Санкт-Петербург

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Болельщика «Спартака» задержали в Москве и увезли в Петербург для дачи показаний по уголовному делу

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Футбол

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч 6 июня в Москве

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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

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Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
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