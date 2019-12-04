Происшествия
Газета.RuСпартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
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Футбол
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч 6 июня в Москве
Сборная России по футболу проведет четыре товарищеских матча до чемпионата Европы 2020 года, один из которых пройдет в Москве, а три - на выезде.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Политика
МИД Украины раскрыл нюансы итогового документа «нормандского саммита»
Руководитель МИД Украины добавил, что это пока общие фразы, которые лишь по завершении встречи глав стран будут указаны в документе.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд принял решение об отмене ареста квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Авто
Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры
Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки.
Авто
С 1 января для водителей в России вводят новые штрафы
Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Политика
В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО
Накануне украинский парламент принял и опубликовал на сайте постановление, согласно которому Киев должен обратиться к альянсу с просьбой о предоставлении Плана действий по членству.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
В декабре и первой половине января объем покупок валюты Минфином в резервы по бюджетному правилу составит 195,5 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте ведомства.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Здоровье
Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак
Врач напомнил, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться, пo егo словам, нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.
Армия и оружие
Летающий клинок: ракета с лезвиями уничтожила боевиков в Сирии
В Сирии боевики были атакованы необычной модификацией ракеты AGM-114 Hellfire ("Адское пламя").
Гаджеты
NVIDIA готовит внезапный анонс 7-нм графических процессоров
В один момент ведущий мероприятия всё же не удержался от вопроса о сроках перехода продуктов NVIDIA на 7-нм технологию, но Колетт Кресс свой ответ начала с привычных для подобной тематики рассуждений о важности архитектуры графических процессоров, а не литографической технологии их производства.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
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