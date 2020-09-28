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Российская газета
Российская газета

Задержанный в Приангарье депутат Левченко будет этапирован в Москву

Задержанного в понедельник утром депутата ЗС Иркутской области и сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко этапируют в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
Светлана Петренко
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере.
С чего всё началось
На видео
, опубликованном на официальном YouTube-канале СК РФ, видно, как сотрудники проводят следственные мероприятия в доме Левченко, ему рассказывают о порядке их проведения.
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