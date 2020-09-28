Задержанного в понедельник утром депутата ЗС Иркутской области и сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко этапируют в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Светлана Петренко Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере.