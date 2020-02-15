Общество
КоммерсантъЗадержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России
Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии. По состоянию на данный момент ни господин Павленский, ни его законные представители за содействием не обращались, заявили там.
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Футбол
Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Футбол
Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях
О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Экономика
«Солид Банк» снизил минимальную ставку по кредиту «Солидный клиент» до 8,99%
Основные условия кредита "Солидный клиент": сумма от 35 000 до 3 000 000 рублей; срок от 13 до 60 месяцев; ставка от 8,99% до 15,5% годовых (при отказе заемщика от страхования от несчастных случаев и болезней в период действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 4 п. п.). С подробными условиями потребительского кредита "Солидный клиент" можно ознакомиться по .
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Баскетбол
Швед назван MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед стал самым ценным игроком (MVP) Матча звёзд Единой лиги ВТБ.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Здоровье
На Камчатке снижается количество заболевших гриппом
На Камчатке за неделю снизилось количество больных гриппом и улучшилась общая эпидситуация, сообщили «КамИНФОРМ» в Роспотребнадзоре края.
Политика
Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Политика
«Всех эвакуировали — осталась только Африка и Украина» — украинка из Уханя рассказала о том, как родина бросила их в самом эпицентре эпидемии
«Наша эвакуация должна была состояться во вторник, 11 февраля, но после того, как ее подтвердили вечером, прошло восемь часов, и утром нам пишут, что эвакуация, по техническим причинам, будет отложена», — рассказала Бондарева журналистам «RT».
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
Политика
В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным
Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.
Общество
«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Общество
В Китае начали выпускать возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян.
Армия и оружие
Сирийский Алеппо освободился от боевиков
Биатлон
Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
Общество
В провинции Хубэй ограничили движение транспорта из-за коронавируса
Власти китайской провинции Хубэй, очага распространения коронавируса, для усиления мер борьбы эпидемией приняли решение строго ограничить движение транспорта, взять под полный контроль передвижение городских и сельских жителей, чтобы свести к минимуму возможные контакты и дальнейшее распространение, говорится в заявлении на сайте правительства провинции.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Музыка
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт
Игры
Стала известна дата выхода игры Half-Life: Alyx
Авто
В США появится дизельная Mazda6
По неподтвержденной информации, «шестерка» поступит в США в единственной версии Signature, ведь на данном рынке легковые дизельные автомобили непопулярны.
Происшествия
Вернувшихся с лайнера Westerdam россиян могут направить в больницу
Троих россиянок, вернувшихся с круизного судна Westerdam в Санкт-Петербург, могут направить в инфекционную больницу для полного обследования только в случае появления у них первых признаков ОРВИ, сообщили РИА Новости в городском Управлении Роспотребнадзора.