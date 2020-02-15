Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗадержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России

Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии. По состоянию на данный момент ни господин Павленский, ни его законные представители за содействием не обращались, заявили там.
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Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России

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В посольстве заявили, что Павленский не обращался за помощью

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Российский художник-акционист, издатель журнала «Политическая пропаганда». Известен своими акциями политической направленности, вызвавшими противоречивые оценки в обществе.
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