Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии. По состоянию на данный момент ни господин Павленский, ни его законные представители за содействием не обращались, заявили там.

Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Экономика «Солид Банк» снизил минимальную ставку по кредиту «Солидный клиент» до 8,99% Основные условия кредита "Солидный клиент": сумма от 35 000 до 3 000 000 рублей; срок от 13 до 60 месяцев; ставка от 8,99% до 15,5% годовых (при отказе заемщика от страхования от несчастных случаев и болезней в период действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 4 п. п.). С подробными условиями потребительского кредита "Солидный клиент" можно ознакомиться по .

Здоровье На Камчатке снижается количество заболевших гриппом На Камчатке за неделю снизилось количество больных гриппом и улучшилась общая эпидситуация, сообщили «КамИНФОРМ» в Роспотребнадзоре края.

Политика Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.

Политика В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.

Общество В провинции Хубэй ограничили движение транспорта из-за коронавируса Власти китайской провинции Хубэй, очага распространения коронавируса, для усиления мер борьбы эпидемией приняли решение строго ограничить движение транспорта, взять под полный контроль передвижение городских и сельских жителей, чтобы свести к минимуму возможные контакты и дальнейшее распространение, говорится в заявлении на сайте правительства провинции.

Авто В США появится дизельная Mazda6 По неподтвержденной информации, «шестерка» поступит в США в единственной версии Signature, ведь на данном рынке легковые дизельные автомобили непопулярны.