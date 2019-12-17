Происшествия
РБКЗадержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).Ведомости03:03
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Биатлон
Шипулин прокомментировал скандал в фигурном катании
Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин прокомментировал скандал, связанный с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру и последовавшими высказываниями команды Этери Тутберидзе с одной стороны и Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой — с другой.
Политика
Определены сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Единоборства
Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC
Хоккей
Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ
Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
Армия и оружие
ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Происшествия
СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном
Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Общество
Сингапурский суд постановил конфисковать «Севастополь»
Сингапурский судовой агент обратился в суд за конфискацией российского судна из-за долгов, которые скопились в результате вынужденного простоя "Севастополя" в порту, так как получатель отказался принимать груз от компании, попавшей под санкции США.
Шоу-бизнес
Бородина похвалилась подарком от мужа за полмиллиона рублей
Телеведущая Ксения Бородина похвалилась подарком от мужа на Новый год. Это браслет из розового золота стоимостью 482 тысячи рублей.
Гаджеты
Топ-10 смартфонов, которые большинство людей не смогут купить
Аналитики китайской электронной платформы JD.com обнародовали рейтинг, в который вошли смартфоны, которые большинство людей не смогут купить из-за довольно высокой цены.
Общество
В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем
В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
По данным администрации турецкого лидера, переговоры были посвящены двусторонним отношениям и региональным темам, в том числе ситуации в Ливии и Сирии, передаёт агентство «Анадолу».
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Экономика
Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
Зеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя
В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Шоу-бизнес
Известный актер вызвал гнев у россиян скандальным заявлением
Российский актер театра и кино Анатолий Белый, урожденный Вайсман, сделал скандальное заявление о россиянах, чем вызвал бурю в Сети.
Политика
«Вопиющая ситуация»: в Госдуме «партия большинства» отказалась вводить санкции для кандидатов-отказников
Фракция «Единая Россия» в Госдуме не позволила депутатам из КПРФ «устранить правовой пробел» в избирательном законодательстве, которое сейчас позволяет срывать выборы в последний момент с помощью кандидатов-отказников.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Кино
Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года
Лучшим фильмом 2019 года по мнению россиян стала заключительная часть франшизы Marvel «Мстители: Финал».
Экономика
Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.