Происшествия

РБКРБКЗадержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится
 на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).
Ведомости03:03

Подробнее о событии

Задержанная во «Внуково» партия метадона принадлежала ООН

Комсомольская правда21:04

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

РИА Новости20:12

Почти 2,5 тыс. бутылок с метадоном на 5,8 млрд руб. обнаружили таможенники в аэропорту Внуково

Агентство Москва02:10

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан в рамках программы ООН

Коммерсантъ09:15

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Известия07:58

Задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН

ТАСС08:37

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

РБК10:29
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