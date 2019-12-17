с чего всё началось

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

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