Происшествия

РБКРБКЗадержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Читать в источнике
Комментировать169
с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится
 на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).
Ведомости03:03

Подробнее о событии

В Таджикистане объяснили происхождение задержанного в России метадона

РИА Новости08:52

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан в рамках программы ООН

Коммерсантъ09:15

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Известия07:58

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

РБК10:29

Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых

Комсомольская правда08:29

Задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН

ТАСС08:37

Почти 2,5 тыс. бутылок с метадоном на 5,8 млрд руб. обнаружили таможенники в аэропорту Внуково

Агентство Москва02:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:43, Ашберн
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
RT на русском 18:40
Хоккей

Светлов о 0:4 с «Куньлунем»: «Завтра „Адмирал“ хочет мощно сыграть первый период»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов высказался после поражения от «Куньлуня» (0:4) в матче чемпионата КХЛ.
Sports.ru 10:50
Кино

Российский мультфильм оказался в шорт-листе «Оскара»

На Международном кинофестивале в Тиране, который состоялся с 23 о 29 сентября, анимационный фильм стал призёром.
Вести Подмосковья 00:47
Здоровье

Недетские привычки к никотину — не для детей

Эксперты уверяют, что некоторые жевательные смеси и леденцы содержат в себе высокую концентрацию никотина, которая опасна для жизни и здоровья потребителей.
Московский Комсомолец 09:26
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Происшествия

В Переславле депутата задержали по подозрению в убийстве

Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве.
Известия вчера в 16:03
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости 18:52
Политика

Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене.
Известия 03:32
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин

Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.
АСТВ 18:36
Музыка

Гитара основателя группы Status Quo ушла с молотка почти за $160 тыс

На торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.) была продана гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси.
Известия 17:57
Футбол

«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая

Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
RT на русском 15:28
Экономика

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Pravda.Ru 10:13
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

В ВС поддержали запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности

Давыдов отметил, что ряд депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложили закрепить в законодательстве запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности [законопроект о поправках в УПК уже принят Госдумой].
ТАСС 18:19
Музыка

Певица Валерия оценила первый после инсульта концерт Николая Носкова

Аргументы и Факты 07:25
Спорт

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Чемпионат 10:37
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Футбол

Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Матч ТВ 09:33
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.
RT на русском 01:30
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Тольяттинский автогигант официально объявил о старте сборки серийной версии обновленной "Нивы", которая получила модернизированный салон и ряд нового оборудования.
Авторамблер вчера в 04:30
Футбол

«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 14:22
Здоровье

В Петропавловске-Камчатском школу закроют на карантин по гриппу

В столице Камчатки одну из школ с 18 декабря полностью закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
REGNUM 02:48
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное