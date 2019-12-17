Происшествия
РБКЗадержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).Ведомости03:03
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Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых
Комсомольская правда08:29
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Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
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Руководство «Крыльев Советов» определилось с судьбой главного тренера команды Миодрага Божовича.
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Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Президент Турции Эрдоган отправил в Ливию военных и технику
С ноября 2019 года между Турцией и Ливией действует договор о военном сотрудничестве и взаимодействии на море.