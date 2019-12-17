с чего всё началось

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

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Общество Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разводится с мужем Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.

Политика Сенат одобрил военный бюджет США на 2020 год Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Технологии «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.

Авто Глобальная Kia Optima получила полный привод Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.

Шоу-бизнес Нелли Уварова побрила голову: Корчевников не сразу узнал актрису Как сообщал ранее Российский Диалог, популярная актриса Нелли Уварова отреагировала на слухи о том, что она якобы обрила голову, чтобы поддержать тяжелобольную Анастасию Заворотнюк.

Хоккей Российские хоккеистки обнажились для календаря Российские хоккеистки Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) снялись обнаженными для календаря. Фотографии опубликованы в Instagram ЖХЛ.

Политика Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.