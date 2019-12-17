Происшествия
РБКЗадержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).Ведомости03:03
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Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых
Комсомольская правда08:29
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