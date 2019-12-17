с чего всё началось

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Политика Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады На Украине во вторник прошли массовые акции протеста против принятия законопроекта о купле-продаже сельскохозяйственных земель, который продвигается правящей партией «Слуга народа».

Политика Орешкин поддержал идею отменить НДФЛ для малоимущих семей Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей окажет положительное влияние на экономику.

Политика В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.

Наука У коал заметили обезьянью походку Коалы используют диагональную походку, подобно приматам, но, в отличие от них, могут переключаться и на другие типы походки.

Спорт Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.

Авто Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.

Авто Россияне выбрали любимый цвет автомобиля Россияне выбрали любимый цвет автомобиля По данным компании "Авилон", жители России предпочли довольно непрактичный цвет.

Музыка Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.

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Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Кино Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын» Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.

Интернет Названы худшие пароли пользователей в 2019 году Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.

Технологии Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.