с чего всё началось

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

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Политика Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Общество Активиста Greenpeace задержали в Петербурге Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.