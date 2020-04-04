с чего всё началось

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что мужчину задержали из-за нарушения правил режима самоизоляции.

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Экономика Меры поддержки: что делает город для бизнеса Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.

Общество Названы профессии, по которым ударит пандемия Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.

Футбол Футболисты «Локомотива» отказались идти на сокращение зарплаты По информации источника, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провёл сложные переговоры с командой, поставив перед ней условие – сокращение зарплаты до конца мая, но понимания со стороны игроков не встретил.

Общество Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Наука Ученые: хронический стресс меняет мозг человека Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, постоянные стресс и тревога являются причиной возникновения воспалений в организме человека, что, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям или диабету.