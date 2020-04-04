Коронавирус
Газета.RuЗадержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что мужчину задержали из-за нарушения правил режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Московское управление МВД объяснило задержание Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку в закрытом из-за угрозы распространения коронавируса парке на Патриарших прудах, отказом выполнить законные требования сотрудников полиции.Новая газета04 апреля в 11:33
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Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Агентство Москва04 апреля в 16:04
Пресненский суд в понедельник рассмотрит протокол на Иисуса Воробьева
Московский Комсомолецвчера в 10:17
Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Комсомольская правдавчера в 04:59
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