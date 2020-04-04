Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗадержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что мужчину задержали из-за нарушения правил режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Московское управление МВД объяснило
 задержание Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку в закрытом из-за угрозы распространения коронавируса парке на Патриарших прудах, отказом выполнить законные требования сотрудников полиции.
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Задержанный во время выгула собаки москвич раскрыл подробности инцидента

Lenta.ruвчера в 18:27

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Агентство Москва04 апреля в 16:04

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ТАСС04 апреля в 17:21
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Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
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Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета вчера в 05:48
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

США выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть.
Вести.Ru вчера в 23:44
Футбол

Футболисты «Локомотива» отказались идти на сокращение зарплаты

По информации источника, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провёл сложные переговоры с командой, поставив перед ней условие – сокращение зарплаты до конца мая, но понимания со стороны игроков не встретил.
Евро-футбол.ру вчера в 18:37
Технологии

Ученые разгадали тайну космического феномена над Японией

Ученым удалось разгадать 1400-летнюю загадку «красного знака», который появился в небе над Японией.
Goroday.ru 04 апреля в 04:01
Общество

В Китае почтили память жертв коронавируса

Life.ru 04 апреля в 05:00
Здоровье

Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке

Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
АСН24 вчера в 22:59
Происшествия

Буйного жителя Благовещенска с COVID-19 госпитализировали с полицией

В Благовещенске сотрудники полиции доставили в больницу человека, зараженного коронавирусом.
РЕН ТВ 00:19
Авто

Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?

Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Car.ru вчера в 04:50
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС вчера в 17:24
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Реальное время вчера в 08:00
Общество

Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские

Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
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Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известия вчера в 23:23
Общество

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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Здоровье

Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Наука

Ученые: хронический стресс меняет мозг человека

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, постоянные стресс и тревога являются причиной возникновения воспалений в организме человека, что, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям или диабету.
ToDay News Ufa вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании.
Актуальные Новости вчера в 06:54
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
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Интерфакс вчера в 19:39
Происшествия

В Москве нашли двух детей, сбежавших с чемоданом вещей из дома

В Москве полицейские нашли двух детей, которые ушли из дома вечером 5 апреля и не выходили на связь.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Экономика

Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
REGNUM вчера в 05:43
Общество

Коронавирус не добрался до пяти регионов России

Официальное количество регионов, в которых выявили случаи заражения COVID-19, возросло до 79.
Экономика сегодня вчера в 13:24
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК вчера в 22:46
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ТАСС Спорт вчера в 21:57
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