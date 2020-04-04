Коронавирус
Газета.RuЗадержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что мужчину задержали из-за нарушения правил режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Московское управление МВД объяснило задержание Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку в закрытом из-за угрозы распространения коронавируса парке на Патриарших прудах, отказом выполнить законные требования сотрудников полиции.Новая газета04 апреля в 11:33
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Пресненский суд в понедельник рассмотрит протокол на Иисуса Воробьева
Московский Комсомолецвчера в 10:17
Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Комсомольская правдавчера в 04:59
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Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
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Финансы
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В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
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Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
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Политика
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики
Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП
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Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
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Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Спорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Здоровье
Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса
Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Общество
Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области
Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Здоровье
В Ярославле начали производить лекарство от коронавируса
Предприятие намерено проверить безопасность двух типов лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общество
Организаторов концертов обязали компенсировать клиентам отмену шоу
Организаторы отменённых концертов и шоу обязаны предложить клиентам замену.
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Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Происшествия
На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались от понижения зарплаты
Игроки российского футбольного клуба из Москвы «Локомотив» не согласились принять понижение зарплаты.
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Здоровье
Один из сотрудников департамента образования Ивановской области сдал положительный тест на коронавирус
Один из сотрудников департамента образования сдал положительный тест.
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 подтвержден у еще восьми жителей Липецкой области, об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Общество
В Крыму выявлен еще один случай коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.
Общество
В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса
Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge.