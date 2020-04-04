Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗадержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что мужчину задержали из-за нарушения правил режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Московское управление МВД объяснило
 задержание Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку в закрытом из-за угрозы распространения коронавируса парке на Патриарших прудах, отказом выполнить законные требования сотрудников полиции.
Новая газета04 апреля в 11:33

Подробнее о событии

Москвич, которого задержали на Патриарших прудах, когда он выгуливал собаку, рассказал свою версию произошедшего

Mockva.ru04:05

Задержанный во время выгула собаки москвич раскрыл подробности инцидента

Lenta.ruвчера в 18:27

Общественники призывают полицию и граждан в период самоизоляции проявить адекватность

ТАСС04 апреля в 17:21

Адвокат Сергей Бадамшин объясняет, как действовать, если на улице Москвы вас остановил полицейский

Дождьвчера в 14:13

Пресненский суд в понедельник рассмотрит протокол на Иисуса Воробьева

Московский Комсомолецвчера в 10:17

Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции

Комсомольская правдавчера в 04:59

Задержанный на Патриарших москвич озвучил свою версию инцидента

РИА Новостивчера в 17:31
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Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Финансы

Доллар и евро открылись снижением к рублю

В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Компания 04:03
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики

Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
REGNUM 02:42
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Спорт

Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг

Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Игромания.ру 04 апреля в 14:19
Здоровье

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Что происходит 04:48
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Общество

Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области

Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Правда ПФО 03:27
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Здоровье

В Ярославле начали производить лекарство от коронавируса

Предприятие намерено проверить безопасность двух типов лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ярновости 02:11
Общество

В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции

Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Телеканал UTV 04:43
Общество

В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 03:46
Общество

Организаторов концертов обязали компенсировать клиентам отмену шоу

Организаторы отменённых концертов и шоу обязаны предложить клиентам замену.
News.ru 04:58
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Происшествия

На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Российская газета 04:15
Футбол

Игроки «Локомотива» отказались от понижения зарплаты

Игроки российского футбольного клуба из Москвы «Локомотив» не согласились принять понижение зарплаты.
Профиль 01:54
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Здоровье

Один из сотрудников департамента образования Ивановской области сдал положительный тест на коронавирус

Один из сотрудников департамента образования сдал положительный тест.
Частник.Ru 04:37
Происшествия

Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
Иркутск Сегодня 02:33
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

В Липецкой области подтверждено восемь новых случаев коронавируса

Диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 подтвержден у еще восьми жителей Липецкой области, об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Коммерсантъ Воронеж 04:19
Общество

В Крыму выявлен еще один случай коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.
Новый День 03:00
Общество

В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge.
Газета.Ru 04:34
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