с чего всё началось

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что мужчину задержали из-за нарушения правил режима самоизоляции.

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Общество Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общество Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.

Политика В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Политика Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Спорт Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.

Происшествия Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.