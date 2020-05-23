Происшествия
КоммерсантъЗадержанный за захват заложников в Москве признал свою вину
Задержанный за захват заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении. Видео допроса опубликовала пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
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Путешествия
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости 20:46
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Авто
Российские автокомпании потеряли в апреле 60% доходов
Доходы российских автокомпаний в апреле сократились на 60% в годовом выражении. За месяц дилеры продали всего 53,3 тысячи автомобилей.
Компания 21 мая в 08:19
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Авто
Появился аналог Lada Vesta Cross — Citroen C3L
Новинка от Citroen фактически повторяет концепцию Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.
Новые автомобили вчера в 00:21
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru 10:33
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели в боевую готовность свои подразделения в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков территорий ДНР и ЛНР.
Известия 20 мая в 21:14
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 21 мая в 17:00
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза 12:21
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Транспорт
В Благовещенске мост через Зею для ремонта не закроют на выходных
Мэрией Благовещенска принято решение не закрывать зейский автомобильный мост на выходные, а приступить к аварийно-восстановительным работам в начале следующей недели.
Телепорт 22:05
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Экономика
Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
РБК 12:11
Политика
Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США
Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
ТАСС 21:40
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
Общество
2988 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве
В Москве за минувшие сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 158 207 случаев, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО вчера в 03:37
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Общество
В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство
Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты 19:44
Общество
Омские вахтовики устроили бунт в «коронавирусном» госпитале
В омском Минздраве рассказали о бунте, который накануне устроили рабочие-вахтовики с Чаяндинского месторождения, находящиеся в госпитале ветеранов войн, расположенном в центре города возле здания мэрии.
РИА ОмскИнформ вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года
Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews вчера в 17:25
Футбол
Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.
Чемпионат 16:25
Здоровье
Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости 20:00
Общество
Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 19:30
Общество
Летом в Москве ожидается экстремальная жара
RT на русском 21:33
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 22:16
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com вчера в 02:59