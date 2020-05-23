Задержанный за захват заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении. Видео допроса опубликовала пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Задержанный за захват заложников в Москве признал свою вину

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