Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗадержанный за захват заложников в Москве признал свою вину

Задержанный за захват заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении. Видео допроса опубликовала пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
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Захватчик отделения Альфа-банка в Москве признал вину

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Задержанный за нападение на «Альфа-банк» в Москве признал вину

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Захвативший заложников в московском банке признал вину

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Подозреваемый в захвате заложников в одном из подразделений «Альфа-банка» в Москве признал вину

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Мужчина рассказал, зачем пытался захватить заложников в банке в Москве

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
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Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
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Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

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Политика

Ким Чен Ын провел партийное заседание после долгого отсутствия

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Авто

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Доходы российских автокомпаний в апреле сократились на 60% в годовом выражении. За месяц дилеры продали всего 53,3 тысячи автомобилей.
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Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
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Авто

Появился аналог Lada Vesta Cross — Citroen C3L

Новинка от Citroen фактически повторяет концепцию Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru 10:33
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели в боевую готовность свои подразделения в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков территорий ДНР и ЛНР.
Известия 20 мая в 21:14
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 21 мая в 17:00
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Армия и оружие

В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море

США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

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РИА Новости 16:30
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Транспорт

В Благовещенске мост через Зею для ремонта не закроют на выходных

Мэрией Благовещенска принято решение не закрывать зейский автомобильный мост на выходные, а приступить к аварийно-восстановительным работам в начале следующей недели.
Телепорт 22:05
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
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Экономика

Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях

Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
РБК 12:11
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Политика

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
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Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
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Общество

2988 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 158 207 случаев, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в столице.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

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Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
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В омском Минздраве рассказали о бунте, который накануне устроили рабочие-вахтовики с Чаяндинского месторождения, находящиеся в госпитале ветеранов войн, расположенном в центре города возле здания мэрии.
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Шоу-бизнес

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Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
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Гаджеты

Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года

Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
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Футбол

Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.
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Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости 20:00
Общество

Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
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Общество

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

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Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
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Прародину коренных американцев нашли у Байкала

Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
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