Задержанный журналист «Медузы» находится в изоляторе в Минске
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Журналист издания «Медуза» Максим Солопов освобожден в Минске после жестокого задержания ОМОНовцами, пишет РБК. Корреспондент перестал выходить на связь 10 августа. Недавно он встретился с российским консулом и отправился с ним на машине в посольство.В источнике
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