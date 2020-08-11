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Задержанный журналист «Медузы» находится в изоляторе в Минске

Журналист издания «Медуза» Максим Солопов освобожден в Минске после жестокого задержания ОМОНовцами, пишет РБК. Корреспондент перестал выходить на связь 10 августа. Недавно он встретился с российским консулом и отправился с ним на машине в посольство.В источнике
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News.ru

Tut.by опроверг сообщение о местонахождении журналиста «Медузы»

News.ru06:26
РБК

Адвокат уточнил данные дипломатов о местонахождении Максима Солопова

РБК06:52
REGNUM

Журналист «Медузы» находится в одном из изоляторов в Минске — Tut.by

REGNUM05:49
Daily Storm

СМИ: Журналист «Медузы» Солопов находится в изоляторе в Минске

Daily Storm05:33
Росбалт

В Минске в ходе протестов отстреливали, избивали, задерживали журналистов — со многими потеряна связь

Росбалт07:17
ТАСС

Портал tut.by опроверг свои данные о нахождении Солопова в изоляторе на Окрестина в Минске

ТАСС06:20
Эхо Москвы

TUT.BY опроверг опубликованную ранее информацию о местонахождении журналиста «Медузы»

Эхо Москвы06:04

В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новости08:31
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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Федун назвал чушью информацию о своём недовольстве работой Тедеско

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о своём недовольстве работой немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.
RT на русском14:23

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
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