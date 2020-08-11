Задержанный журналист «Медузы» находится в изоляторе в Минске

Журналист издания «Медуза» Максим Солопов освобожден в Минске после жестокого задержания ОМОНовцами, пишет РБК. Корреспондент перестал выходить на связь 10 августа. Недавно он встретился с российским консулом и отправился с ним на машине в посольство.