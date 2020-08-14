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Известия
Известия

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Заявление замглавы ведомства сделал около изолятора на улице Окрестина, откуда вечером 13 августа начали отпускать задержанных участников акций протеста. «Издевательств никаких не было», — отреагировал Барсуков на соответствующий вопрос.В источнике
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Эхо Москвы

Замминистра внутренних дел Белоруссии отрицает какие-либо издевательства над задержанными на акциях протеста

Эхо Москвы01:31
РИА Новости

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

РИА Новости23:18
Lenta.ru

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Lenta.ru19:10
Известия

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

Известия00:29
Znak.com

Замглавы МВД Белоруссии: «Никаких издевательств не было»

Znak.com20:01
Life.ru

Замглавы МВД Белоруссии пообещал выпустить всех задержанных на протестах

Life.ru18:49
Газета.Ru

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Газета.Ru23:41

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Twitch анонсировала турнир по Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа на ПК и PlayStation 4. В день релиза из-за наплыва игроков разработчикам пришлось отключить серверы: пиковый онлайн в Steam в первый день превысил 100 тыс. человек, а общее количество скачиваний Fall Guys на PS4 составило более 1,5 млн.
CyberSport.ru12 августа в 06:15

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Первая вакцина против коронавируса зарегистрирована в России

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина против геморрагической лихорадки Эболы была создана в течение 15 месяцев, а вакцина от коронавирусной инфекции — в течение 5 месяцев.
Нагатино-Садовникивчера в 05:12
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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