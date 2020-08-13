Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

Сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

RT на русском19:58
РИА Новости

Всех задержанных на протестах в Минске освободят к утру

РИА Новости18:33
РБК

В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

РБК18:04
Коммерсантъ

В Минске отпускают задержанных на акциях протеста

Коммерсантъ18:03
Аргументы недели

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

Аргументы недели17:53
ТАСС

В Минске начали выпускать из изолятора задержанных во время акций протеста

ТАСС19:36
Piter.tv

Из ИВС Окрестина в Белоруссии доносятся громкие крики задержанных протестующих

Piter.tvвчера в 06:15

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
28

В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+вчера в 10:43

Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:11
29